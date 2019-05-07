Раскрыта продолжительность майских праздников в следующем году

В Минтруде предупредили россиян о продолжительных майских праздниках в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно проекту министерства, через год россияне будут отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. Увеличение числа праздничных дней связано с переносом выходных. Так, выходные 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому их перенесут на май «с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

Всего в 2020 году россияне по случаю праздников будут отдыхать с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

В этом году россиянам предстоит отдыхать с 9 по 12 мая.

Ранее сообщалось, что российская экономика избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных. Как отметили эксперты, календарный фактор не оказывает влияния на большинство секторов экономики, в частности — на потребительские расходы.

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