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Путин проведет майские праздники за работой

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Во вторые майские праздники президент России Владимир Путин примет участие в ряде мероприятий, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 7 мая.

«Восьмого рабочий день у президента, девятого традиционно у президента день, скажем так, церемониально-рабочий, хотя запланированы и рабочие мероприятия», — сообщил Песков.

Представитель Кремля не исключил, что 10 мая Путин примет участие в спортивных мероприятиях.

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