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Россиянам напомнили о грядущих длинных выходных

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В начале мая россиян ждут длинные выходные. Об этом агентству РИА Новости напомнили в Роструде.

Из-за переносов выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля, и празднования Дня весны и труда и Дня Победы россиянам предстоит отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Следующие удлиненные выходные выпадут только в ноябре из-за Дня народного единства (2-4 ноября).

Май 2019 года лишь на один день уступит январским каникулам. Россиянам в весенний месяц предстоит отдыхать 13 календарных из 31 против 14 дней за аналогичный период.

14 января премьер-министр Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы в России. По его словам, от этого страдает экономика страны, поскольку «14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает». В прошедший Новый год россияне отдыхали в общей сложности 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.

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