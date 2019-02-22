Россиянам напомнили о короткой рабочей пятнице и переносе выходного

Пятница, 22 февраля, будет коротким рабочим днем благодаря празднованию Дня защитника отечества. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.

Уточняется, что работники со стандартным пятидневным графиком смогут закончить трудовой день на час раньше.

В ведомстве также добавили, что дополнительного выходного в связи с праздником в феврале не будет, он переносится на 10 мая. Ближайшие «длинные» выходные выпадают на 8 марта, россияне смогут отдохнуть три дня, до 10 числа.

Помимо этого, продолжительные выходные запланированы с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, а также со 2 по 4 ноября.

14 января премьер-министр Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы в России. По его словам, от этого страдает экономика страны, поскольку «14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает». В прошедший новый год россияне отдыхали в общей сложности 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.

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