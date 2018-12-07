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Назван способ похудеть за выходные

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Исследователи техасского университета рассказали о том, как похудеть за выходные без тренировок. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты проанализировали эффект от упражнений на определенные нейронные связи мозга, которые имеются у мышей и людей, и выяснили, что эффект от тренировки средней интенсивности может длиться в течение нескольких дней.

Итоги опыта, опубликованные в журнале Molecular Metabolism, показали, что одна часовая тренировка на беговой дорожке снизила аппетит крыс на шесть часов, а также позволила им быстрее терять вес. После тренировки их метаболизм ускорился на ближайшие 48 часов, и организм сжигал больше калорий. «Этот результат может объяснить на уровне нейронных связей, почему многие люди не испытывают голода сразу после тренировки», — высказался один из исследователей доктор Кевин Уильямс (Kevin Williams).

В результате эксперимента ученые предположили, что отдых от тренировок в выходные не повлияет на метаболизм, уровень сахара в крови или аппетит человека, если он занимался спортом в пятницу. Они также допускают, что чем больше человек тренируется, тем дольше длится эффект.

В ноябре американские диетологи, профессор Сатчин Панда и основатель Real Nutrition NYC Ами Шапиро рассказали о том, как похудеть, правильно спланировав прием пищи в течение дня. По словам специалистов, между завтраком и ужином должно проходить не более восьми часов.

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