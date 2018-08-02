Найден эффективный способ похудеть

Американские диетологи, профессор Сатчин Панда и основатель Real Nutrition NYC Ами Шапиро рассказали о том, как похудеть, правильно спланировав прием пищи в течение дня. Об этом сообщает американское издание Vogue.

По словам специалистов, между завтраком и ужином должно проходить не более восьми часов. В таком случае эффект будет заметен уже через две-три недели без смены диеты. При этом начать стоит с 12-часового периода между первым и последним приемами пищи и постепенно сокращать его до требуемого интервала.

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«Смысл диеты не в том, чтобы не есть или снижать потребление калорий, а в том, чтобы не есть, когда организму не нужно топливо», — рассказал профессор Панда.

Для того чтобы выдержать оставшиеся в сутках 14 часов без еды, диетолог предлагает несколько решений. «Попробуйте брать завтрак с собой на работу вместо того, чтобы принимать пищу сразу после пробуждения», — советует Панда. Также профессор подчеркнул, что последний прием пищи должен быть плотным, чтобы не возникало желания перекусить перед тем, как лечь спать.

Кроме того, диетолог назвал оптимальное время для физических упражнений. По словам профессора, мышцы находятся в оптимальном тонусе с 5 до 7 часов после полудня.

В июле британская писательница Джилли Купер раскритиковала Меган Маркл за навязывание принцу Гарри собственной диеты. Герцогиня Сассекская заставила будущего мужа похудеть к свадьбе. Меган известна тем, что не употребляет в пищу мясо и придерживается здорового питания. Также под влиянием супруги принц отказался от курения и сократил потребление алкоголя.

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