Ким Кардашьян осудили за желание похудеть

Поклонники осудили участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян за стремление к стройной фигуре, сообщает Independent.

Во вторник, 29 мая, телезвезда опубликовала в Twitter ссылку на пост со своего сайта с подписью «Как я ускорила потерю веса». Если перейти по ссылке, появляется ответ на вопрос: «Еженедельные кардиотренировки».

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 29 мая 2018, 20:33

Пользователи соцсети во главе с актрисой и защитницей бодипозитива Джамилой Джамил раскритиковали Кардашьян за чрезмерное беспокойство о своем теле и за давление, которое она оказывает на других женщин.

«Как остановить эту женскую ерунду? Когда она уже наконец просто полюбит себя и поборет свою одержимость проблемами, которых никогда не существовало? Она всегда была прекрасна. Но она этого не замечает из-за тех же самых общественных стереотипов, которые теперь сама же так токсично пропагандирует», — написала Джамил.

После этого она добавила, что вся семья Кардашьян расстраивает ее, потому что ни деньги, ни слава не способны заставить человека перестать ненавидеть свое лицо, кожу и тело.

Актрису поддержали и другие комментаторы. «Пожалуйста, будь честной и перестань обманывать. Мы все знаем, что ты ложилась под нож. Как ты вообще можешь такое рекламировать?» — возмущались они.

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Ранее, в мае, стало известно, что Ким Кардашьян будет удостоена звания «Инфлюенсер года». Совет модельеров Америки создал новую награду и решил вручить ее 37-летней Кардашьян. «За последнее десятилетие Ким Кардашьян-Уэст в совершенстве овладела мастерством влияния в цифровой среде», — отметила дизайнер Диана фон Фюрстенберг.

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