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Оценен ущерб майских праздников для российской экономики

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Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.

По словам макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, негативные последствия для экономики из-за сокращения рабочих дней в мае до 18-ти будут компенсированы уже в июле. Всего в этом году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247, поэтому в целом экономике страны длинные майские праздники не навредят, констатировал он.

Он также отметил, что календарный фактор не оказывает влияния на большинство секторов экономики, в частности — на потребительские расходы.

«От количества рабочих дней люди не станут меньше есть или больше покупать», — подчеркнул аналитик. Тем не менее негативный эффект из-за длинных майских выходных может возникнуть в сфере промышленного производства, доля которого в ВВП составляет 20 процентов. Основная причина этого — сокращение производственной активности.

«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны. Напротив, он отметил, что оказание рекреационных услуг важно.

По его мнению, влияние количества рабочих дней на объемы производства опосредованное, в частности потому, что за последние десять лет занятость сама по себе сильно изменилась. «Стало больше сферы услуг, больше частичной занятости, больше занятости, слабо привязанной к рабочему месту», — отмечает эксперт.

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