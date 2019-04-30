Подсчитана стоимость шашлыка на майские праздники

В преддверии майских праздников аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление шашлыков. Об этом сообщает РИА Новости.

В среднем жители страны заплатят за набор для шашлыка 1206 рублей. Московская семья из четырех человек потратит на пикник 1348 рублей, жителям Санкт-Петербурга шашлык обойдется в 1325 рублей.

За эти деньги россияне смогут купить мангал, пачку угля, шесть шампуров и два килограмма свинины. Приправы и специи для маринада, а также гарнир к мясу эксперты в набор не включили.

24 апреля в МЧС России разрешили жителям страны жарить шашлыки на природе при условии соблюдения мер безопасности. Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев напомнил, что перед жаркой шашлыков необходимо очистить территорию от сухой травы и проследить, чтобы погода была безветренной.

На майские праздники россиян ждут девять выходных дней и две короткие рабочие недели. На этой неделе в России будет два рабочих дня — 29 и 30 апреля, а с 1 по 5 мая включительно — выходные.

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