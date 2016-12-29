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Медведев призвал кабмин быть начеку в новогодние праздники

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев пожелал членам кабмина отдохнуть в новогодние праздники, но вместе с тем призвал их быть начеку. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 29 декабря.

«Благодарю вас за проделанную работу, желаю всем хорошо встретить Новый год, отдохнуть, набраться сил, но в то же время не расслабляться», — сказал он на последнем в 2016-м году совещании с вице-премьерами.

Медведев подчеркнул, что зима — сложное время в России, когда часто возникают неожиданные проблемы, в том числе чрезвычайные ситуации. В связи с этим он поручил назначить на период каникул дежурных по всем направлениям и находиться на связи.

«Нужно обеспечить все, чем правительство обычно занимается во время новогодних каникул, для того, чтобы ситуация в стране оставалась под контролем исполнительной власти», — резюмировал председатель правительства.

Накануне, 28 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у Путина не будет полноценных новогодних каникул. Вне зависимости от выходных ему поступают телефонные звонки, в том числе от членов кабмина по решению оперативных вопросов.

19 декабря на заседании кабмина с участием главы государства Медведев заявил, что у правительства не бывает каникул.

В этом году россияне будут отдыхать с 31 декабря по 8 января 2017-го включительно. Поскольку 1 января — это воскресенье, выходной день перенесен на 24 февраля, 7 января (Рождество) выпадает на субботу (перенесен на 8 мая).

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