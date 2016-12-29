Зюганов на Новый год выкатит во двор полевую кухню

Российские политики и депутаты поделились своими планами на предстоящие новогодние праздники. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет kp.ru.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что намерен накормить гречневой кашей с тушенкой «по-армейски» всю семью, в том числе восемь внуков. «У нас на участке в подмосковных Снегирях есть полевая кухня. Мы ее всегда выкатываем на праздник. И мы все по военным рецептам приготовим», — сказал он.

За праздничным столом коммунист видит себя «в спортивной форме с советской символикой».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, рассказала, что традиционно встретит Новый год дома с семьей. По ее словам, она ценит редкие минуты, проведенные с близкими и очень любит предпраздничную суету. «К Новому году с удовольствием делаю любимые блюда по своим, фирменным рецептам. Это салаты, студень, горячее, и конечно, сладкое для внучки. В этом году запечем в духовке гуся», — отметила сенатор, добавив, что сразу после этого позволит себе короткий отпуск.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у главы государства не будет полноценных каникул. Он не смог ответить на вопрос, что будет у президента на новогоднем столе, заметив лишь, что лидер страны «весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду».