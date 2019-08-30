Россиянам напомнили дату последнего рабочего дня в году

Последним рабочим днем 2019 года станет 31 декабря, затем у россиян начнутся восьмидневные новогодние каникулы. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник. Отдыхать россияне будут с 1 по 8 января. Изменения связаны с тем, что 30 и 31 декабря в этот раз выпадают на будни. Предыдущие новогодние каникулы длились 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Ранее россиянам напомнили о следующих длинных выходных. Они ожидаются в ноябре, со 2 по 4 число, в связи с празднованием Дня народного единства.

В июле правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. По нему выходные в честь Дня защитника Отечества будут с 22 по 24 февраля, на Международный женский день — с 7 по 9 марта, на майские праздники — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. На День России граждане смогут отдохнуть 12, 13 и 14 июня.

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