Россиянам напомнили о ближайших длинных выходных

Три выходных подряд в ноябре ждут россиян в связи с Днем народного единства, который празднуется 4 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Из-за праздника нерабочим будет понедельник, 4 ноября. «Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября», — сказали в ведомстве.

В июле правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. По нему новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января, выходные в честь Дня защитника Отечества будут с 22 по 24 февраля, на Международный женский день — с 7 по 9 марта, на майские праздники — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. На День России граждане смогут отдохнуть 12, 13 и 14 июня, в День народного единства — 4 ноября.

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