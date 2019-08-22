Стала известна программа празднования Дня флага России

22 августа в России отмечается День флага. В честь государственного символа по всей стране пройдут массовые мероприятия, передает ТАСС.

Первыми праздник встретят жители Дальнего Востока. В Невельском и Корсаковском районах Сахалина в рамках Дня флага запланировано восхождение на гору, в Благовещенске для горожан откроют интеллектуальные площадки и литературные гостиные, а в Якутске цветами российского триколора засияет телебашня.

В городе Урай в Ханты-Мансийском автономном округе День флага отметят заплывом на 350 метров через реку Конда. Такая дистанция была выбрана не случайно. «Она символизирует 350-летие флага России. Не менее 15 человек впервые в истории города переплывут реку, держа одной рукой флаг страны», — заявила помощник главы городской администрации Ольга Бычкова

В центре Симферополя развернут триколор весом 100 килограммов, по центральным улицам города пройдет автопробег. В Магасе будет составлен огромный «живой» триколор из 300 юнармейцев и волонтеров. В Курске на триумфальной арке комплекса «Курская дуга» пройдет пробег инвалидов-колясочников. Его посвятят не только Дню флага, но и 76-летию победы советской армии в Курской битве.

В Москве государственный праздник будут отмечать с 22 по 25 августа. Торжества пройдут на 30 городских площадках, среди которых проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», Екатерининский парк и сад «Эрмитаж».

На Поклонной горе волонтеры развернут гигантский триколор шириной 27 метров и длиной 40 метров, а на проспекте Сахарова пройдет флешмоб «Флаг-рекордсмен» — студенты и представители молодежных организаций представят полотно, составленное из двух тысяч флагов российских регионов и общественных организаций. По словам организаторов, полотнище займет почти половину проспекта. Главным мероприятием праздника в столице станет концерт с участием звезд российской эстрады. В нем примут участие Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, «Сурганова и оркестр» и другие исполнители.

19 августа на Камчатке участники патриотической акции развернули крупнейший в России государственный флаг. Триколор площадью 1423 квадратных метра разместили на склоне Авачинского вулкана в рамках празднования Дня вулкана.

22 августа государственному флагу России исполняется 350 лет. Первый поход под трехцветным знаменем совершил военный корабль «Орел» в 1669 году во времена правления царя Алексея Михайловича. Корабельный флаг фрегата, который обеспечивал безопасность торгового мореплавания в Каспийском море, стал прародителем современного российского триколора. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил в качестве государственного символа исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос. С тех пор в этот день в России отмечают День государственного флага.

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