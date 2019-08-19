В России развернули самый большой триколор

На Камчатке участники патриотической акции развернули крупнейший в России государственный флаг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Триколор площадью 1423 квадратных метра был развернут на склоне Авачинского вулкана в рамках празднования Дня вулкана, отметили в ведомстве. Организаторами акции выступили участники проекта «Все стихии» межрегиональной общественной организации «Все миры». «18 участников проекта подняли скатанное в 30-метровый рулон полотнище, вес которого превышает 80 килограммов, на склон Авачинского вулкана. Помощь в развертывании флага им оказали сотрудники МЧС», — сообщили в краевом правительстве.

Организаторы акции ранее уже попадали в книгу рекордов России после того как самый большой российский триколор был развернут в Арктике на дрейфующих льдах, в воздухе под Звенигородом, а также на льду озера Байкал. В будущем крупнейший государственный флаг планируют развернуть в Антарктиде.

22 августа в России отмечается День государственного флага. В этом году российскому триколору исполняется 350 лет. Первый поход под трехцветным флагом совершил военный корабль «Орел» в 1669 году во времена правления царя Алексея Михайловича. Корабельный флаг фрегата, который обеспечивал безопасность торгового мореплавания в Каспийском море, стал прародителем современного российского триколора. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил в качестве государственного символа исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос. С тех пор в этот день в России отмечают День государственного флага.

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