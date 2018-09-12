Российский флаг опустят на самое дно

На дне Марианского желоба в Тихом океане будет установлен российский триколор. Об этом рассказал РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

Флаг на самую большую глубину в Мировом океане (10 944 метра ниже уровня моря) доставят в 2019 году с помощью автономного аппарата «Витязь».

Туда же опустят донную станцию, с помощью которой можно будет провести картографирование дна, поиск и классификацию обнаруженных объектов, сбор данных и проб, а также фото- и видеофиксацию.

Одна из задач погружения состоит в изучении возможностей робототехники в экстремальных подводных условиях.

В январе 2017 года сообщалось о планах путешественника и священника Федора Конюхова первыми в истории опуститься на дно Марианской впадины вместе с полярником Артуром Чилингаровым. «Было два погружения на 10 тысяч 800 метров. А там еще идет такая трещина, узкая-узкая, — 11 тысяч 25 метров. В эту трещину еще никто не садился», — рассказал Конюхов.

Планировалось, что Чилингаров поставит на дне флаг, а Конюхов — православный крест.

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