Россиянам рассказали о законном способе продлить новогодние каникулы

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Об этом «Российской газете» заявили в Роструде.

Так, в ведомстве напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, сотрудник имеет право взять отпуск после шести месяцев непрерывной работы на одном месте. При этом он обязан обозначить даты своего отсутствия в графике отпусков и предупредить начальство минимум за две недели.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

В июле правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. По нему выходные в честь Дня защитника Отечества будут с 22 по 24 февраля, на Международный женский день — с 7 по 9 марта, на майские праздники — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. На День России граждане смогут отдохнуть 12, 13 и 14 июня.

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