Россия
 
Последние новости
Россия ответила Эстонии на призыв вернуть «отнятые» территории
Воскресную службу Канье Уэста вписали в историю христианства
Грузинская оппозиция заявила об отсутствии «руки Москвы» в протестах
Для женщин придумали специальную ипотеку
Черчесов ответил нецензурно оскорблявшим Дзюбу фанатам
Сборная России обратилась к нецензурно оскорблявшим Дзюбу фанатам
Названы способы определить плохого работодателя во время собеседования
Космическая отрасль России оказалась под угрозой банкротства
Россиян предупредили о возникающих перед смертью симптомах
Новости партнеров

Россиянам рассказали о законном способе продлить новогодние каникулы

Перейти в «Мою Ленту»

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Об этом «Российской газете» заявили в Роструде.

Так, в ведомстве напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, сотрудник имеет право взять отпуск после шести месяцев непрерывной работы на одном месте. При этом он обязан обозначить даты своего отсутствия в графике отпусков и предупредить начальство минимум за две недели.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

В июле правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. По нему выходные в честь Дня защитника Отечества будут с 22 по 24 февраля, на Международный женский день — с 7 по 9 марта, на майские праздники — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. На День России граждане смогут отдохнуть 12, 13 и 14 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль ответил на предложение сделать 31 декабря выходным
Россиянам напомнили дату последнего рабочего дня в году
Перенос выходных в 2020 году объяснили
Другие материалы рубрики
Россия00:0619 ноября
Аня Ольшевская

«Разве бывает, что ничего не болит?»

Этой девочке надо вернуть нормальную жизнь. Нужна ваша помощь
09:56Сегодня

Россия ответила Эстонии на призыв вернуть «отнятые» территории

09:09Сегодня

Российский ребенок провалился под лед и утонул

08:20Сегодня

Россиян предупредили о возникающих перед смертью симптомах

Россия00:0218 ноября

«Ощущение тоски, плаксивости и гнева»

Тысячи россиянок страдают от послеродовой депрессии. Почему она смертельно опасна
08:00Сегодня

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

07:05Сегодня

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

03:56Сегодня

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Россия00:0314 ноября

«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»

Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
00:39Сегодня

На российском кладбище рабочих засыпало землей

00:34Сегодня

Россиян захотели штрафовать за шум ночью

21:1919 ноября

Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией

Россия
Россия ответила Эстонии на призыв вернуть «отнятые» территории
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Россиянам рассказали о законном способе продлить новогодние каникулы
«Надругательство над народом»
 
Российский ребенок провалился под лед и утонул
Михаил КаабакВ России уволили врача, спасшего сотни детей
Десятки младенцев могут остаться без пересадки почки. Что не устроило чиновников?
Россиян предупредили о возникающих перед смертью симптомах
Все материалы
Мир
Источником ракетной атаки на Дамаск оказался Израиль
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
Российские дипломаты посетили экстрадированного в США Буркова
Затерянный ад
Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Все материалы
Бывший СССР
Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Предложение подполковнику США стать украинским министром назвали шуткой
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Украинский политик открестилась от попадания в правительство через постель
«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»
Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
Порошенко предрекли снятие неприкосновенности
Все материалы
Экономика
Названы опасные марки российского творога
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Великобритания начала уничтожать свои деньги
Что означает Bungly-boo!
О том, как рождение детей стимулирует семейный бизнес
У россиян стало на два офшора меньше
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
«Нафтогаз» оценил предложение России по газу
Все материалы
Силовые структуры
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
«Он чувствовал свою безнаказанность»
Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
Удар ножом в ходе ссоры водителя и пешехода назвали «роковой случайностью»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Арестован охранник обстрелянного студентом российского колледжа
Все материалы
Наука и техника
Вселенная оказалась заселенной живыми организмами
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Россия показала новые средства для борьбы с дронами
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Як-130 сильно поменяют
Все материалы
Спорт
Черчесов ответил нецензурно оскорблявшим Дзюбу фанатам
Сборная России разгромила Сан-Марино
Отбор на Евро-2020 завершен. Кто сыграет на турнире?
Сборная России обратилась к нецензурно оскорблявшим Дзюбу фанатам
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Российский тренер отчитал «безмозглого легионерчика» за критику страны
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
В эфир «Первого канала» попали нецензурные оскорбления в адрес Дзюбы
Все материалы
Культура
Воскресную службу Канье Уэста вписали в историю христианства
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Режиссер провалившихся «Ангелов Чарли» пожаловалась на зрителей-сексистов
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Пригожин раскритиковал «лезущих в Латвию» российских артистов
Каменная башка
Шедевры, деньги, власть: Андрей Кончаловский меряет себя по Микеланджело
Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчины перечислили лучшие способы завести знакомство
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Названы худшие песни для занятия сексом
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Мать случайно включила телевизор и обнаружила пропавшую дочь
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Россияне названы главными фанатами порно с сидением на лице
Все материалы
Ценности
Оголенный бок стал новым модным трендом у знаменитостей
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Названы самые влиятельные люди года в мире моды
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Самая красивая в мире женщина снялась в мокрой рубашке на голое тело
Все материалы
Путешествия
Посетившая 196 стран туристка поделилась секретами успешного путешествия
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Вылетевший в Киев пилот по ошибке объявил пассажирам о прибытии в Москву
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Минтранс изучит ситуацию с недопуском толстого кота в самолет
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Впавшая в кому в Турции россиянка очнулась
Все материалы
Из жизни
Подарок мужа обернулся для жены неожиданным богатством
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
В клинике одновременно забеременела половина врачей
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Дети играли в прятки и нашли покойника
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
23-летнюю фитнес-модель нашли мертвой у себя дома
Все материалы
Всё о первом кроссовере Aston Martin
Как DBX собирается конкурировать с Cayenne и Bentayga
Тест: угадай, где Skoda
Угадываем, какой из автомобилей действительно выпустила Skoda
Забытые концепты: Nissan AD-1
Среднемоторное купе, почти на десятилетие опередившее время
Marussia B1: из России с любовью
Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют
Появился первый официальный снимок внедорожника Maybach
Автомобиль Lada испытали в условиях ядерного взрыва
Российские полицейские смогут следить за водителями в режиме онлайн
Все материалы
Дом
Для женщин придумали специальную ипотеку
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Названы самые дорогие районы Москвы
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россиянку захотели выселить из квартиры и заставить платить за нее 19 лет
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Москвичи бросились скупать вторичное жилье
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы