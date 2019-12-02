Сбербанк презентовал предновогодние вклады

Клиентам Сбербанка со 2 декабря временно станут доступны два новых вклада: «Новогодний бонус» и «Выгодный старт». Об этом сообщает Rambler News Service.

Ставка по вкладу «Новогодний бонус» на срок от четырех до девяти месяцев составит 4,85 процента, на срок девять месяцев — 5,25 процента. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей. Вклад можно открыть со 2 декабря 2019 года по 15 января 2020 года включительно, он не является пополняемым.

Вклад «Выгодный старт» можно открыть со 2 декабря 2019 года по 31 января 2020 года включительно. Ставка по вкладу на срок шесть месяцев составит 5 процентов, на срок 1 год — 5,5 процента, на срок 1 год и шесть месяцев — 5,85 процента. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей. Вклад не пополняемый.

В пресс-службе банка отметили, что вклад «Выгодный старт» доступен для тех клиентов, которые в период с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2019 года не открывали срочные вклады.

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