Медведев увидел суперкомпьютер Сбербанка

В главном офисе Сбербанка премьер-министру России Дмитрию Медведеву продемонстрировали возможности искусственного интеллекта и технологий, разработанных банком. Главе правительства показали цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, который является 29-м в мире по мощности, его производительность — 6,7 петафлопса. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал премьеру, что суперкомпьютер размещен в публичном «облаке», передает ТАСС.

Возможности ресурсов Christofari используются на коммерческих условиях — с 12 декабря они будут доступны пользователям облачного сервиса SberCloud, которые могут создавать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта. Герман Греф добавил, что, согласно достигнутым договоренностям, в ночное время бесплатный доступ к суперкомпьютеру будет предоставляться для вузов и исследовательских проектов.

Сотрудники лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка рассказали Дмитрию Медведеву и о других возможностях применения этой технологии в реальной жизни. В частности, были представлены проекты по созданию робота-юриста, использованию искусственного интеллекта в области медицины обучения, принятия управленческих решений, в сфере стратегического управления.

Премьер-министру также представили технологию дополненной реальности. Это решение позволяет клиенту с помощью очков виртуальной реальности выбрать квартиру, увидеть ее будущую отделку, мебель и так далее, то есть принять решение о покупке, не покидая офис банка. Глава Сбербанка заверил, что все инструменты для использования этой технологии готовы и к концу 2020 года она может быть воплощена на практике.

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