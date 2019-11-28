Сбербанк предоставил группе «Дело» кредит на 36,5 миллиарда рублей

Сбербанк предоставил группе компаний «Дело», чья структура «Дело-Центр» ранее выиграла аукцион по продаже 50 процентов плюс две акции «Трансконтейнера», невозобновляемую кредитную линию на 36,5 миллиарда рублей., следует из сообщения «ДелоПортс» (управляет активами ГК «Дело»). Об этом пишет Rambler News Service.

«Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью ''Управляющая компания ''Дело'' — Заемщик, Публичное акционерное общество “Сбербанк России” — Кредитор, выгодоприобретатель — отсутствуют; Размер сделки в денежном выражении: 36 511 890 410 рублей 96 копеек», — говорится в материалах компании. Срок исполнения обязательств по сделке — 26 февраля 2022 года.

Ранее компания «Дело-Центр» (входит в группу «Дело» бизнесмена Сергея Шишкарева) выиграла аукцион по продаже 50 процентов плюс две акции «Трансконтейнера», принадлежащих РЖД. Компания предложила за пакет акций 60,3 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше стартовой цены пакета. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что выкуп пакета акций «Трансконтейнера» у логистической «дочки» РЖД группой «Дело» будет финансироваться в том числе Сбербанком.

За актив также боролись компания «Енисей Капитал» — структура, аффилированная с бизнесменами Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, и «Первая грузовая компания», принадлежащая Fletcher Group Владимира Лисина. Владельцем еще 24,84 процента акций компании является банк ВТБ, 24,74 процента — «Енисей Капитал».

«Трансконтейнер» — крупнейший в России оператор контейнерных перевозок. У компании есть сесть из 61 терминала в России, Казахстане и Словакии, в парке — 27,8 тысяч фитинговых платформ и 74,12 тысяч контейнеров. В 2018 году «Трансконтейнер» получил 9,5 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО при выручке почти 77 миллиардов рублей. По итогам 9 месяцев 2018 года чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО выросла на 57,8 процента к аналогичному периоду прошлого года и составила 10, 47 миллиарда рублей. Выручка группы за этот период составила 63,8 миллиарда рублей, что на 14,4 процента выше прошлогоднего показателя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!