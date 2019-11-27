Сбербанк вложится в строительство первой платной дороги Москвы

Сбербанк примет участие в финансировании первой платной дороги Москвы и предоставит «Новой концессионной компании» (НКК) бридж-кредит для проекта строительства первой в пределах Москвы платной дороги. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на кредитную организацию. Платным станет Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП) — от Молодогвардейской транспортной развязки до «Москвы-Сити».

На финансирование строительства банк одобрил выделение до двух миллиардов рублей. Общий объем инвестиций в проект превышает 50 миллиардов рублей. По словам представителя Сбербанка, средства кредитной линии будут направлены на финансирование строительных работ, операционных расходов концессионера на начальном этапе строительства.

Отмечается, что основное финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения концессионером (НКК выступает им по соглашению с властями Москвы) долгосрочных облигационных займов и собственных инвестиций.

Позже планируется взимать плату за проезд по трассе «в размере, не превышающем максимальный предел», определенный властями Москвы. Установленный срок концессии — 40 лет.

Как пояснил изданию вице-президент и директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин, банк готов участвовать в поддержке и реализации автодорожных инвестпроектов и проектов ГЧП (государственно-частное партнерство) в различных формах, предоставляя нестандартное целевое финансирование, а также дополнительные продукты экосистемы,.

Протяженность магистральной скоростной трассы без светофоров составит около 11 километров, ежесуточно по ней планируется пропускать до 40 тысяч автомобилей. На новой трассе, по данным Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, будет по три полосы для движения в каждом направлении (кроме моста через Москву-реку, где предусмотрено по две полосы в каждую сторону). Также в рамках проекта планируется построить путепровод под Третьим транспортным кольцом, многоуровневую транспортную развязку на пересечении СДКП, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца, а также ряд эстакад, мост через Москву-реку и съезды с СДКП и на него.

Ранее сообщалось, что соинвестором строительства дублера Кутузовского проспекта станет Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF). По данным газеты «Ведомости», средства в строительство вложит и фонд Mubadala из ОАЭ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!