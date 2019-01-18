Саудовская Аравия вложит в Россию миллиарды

Саудовская Аравия намерена инвестировать в нефтехимическую отрасль России миллиарды долларов. Об этом рассказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халед аль-Фалих, передает Arabian Business.

По его словам, этот вопрос обсуждался с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«[В этой отрасли] существует почва для многообещающего будущего», — сказал аль-Фалих и добавил, что новые сделки могут быть заключены уже в этом году.

Он отметил, что Россия тоже планирует инвестировать в экономику Саудовской Аравии.

В РФПИ заявили, что существующий объем инвестиций увеличится в несколько раз. Сейчас сумма партнерства составляет 10 миллиардов долларов. Два из них уже вложены в такие проекты, как аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге и платный дублер Кутузовского проспекта в Москве.

Ранее аль-Фалих выразил сожаление, что Россия сокращает добычу нефти медленнее, чем хотелось бы Эр-Рияду.

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