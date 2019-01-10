Саудовская Аравия сумела взять в долг после убийства журналиста

Саудовская Аравия разместила суверенные облигации на 7,5 миллиарда долларов, пишет The Wall Street Journal. Это первый подобный случай после убийства журналиста Джамаля Хашкуджи в октябре.

Основными покупателями еврооблигаций выступили крупные западные инвестиционные банки и фонды: BNP Paribas, JPMorgan, HSBC, Citi и NCB Capital.

Инвесторам были предложены облигации двух выпусков — с погашением в 2029 и 2050 годах. Доходность по первому составит 4,48 процента, по второму — 5,328 процента. Это почти соответствует уровню доходности по предыдущим размещениям, которые проводились еще до убийства Хашкуджи. Это означает, что госдолг королевства остается востребованным у инвесторов, даже несмотря на подпорченную репутацию страны.

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В частности, издание приводит позицию британского банка HSBC: там убийство журналиста считают неприемлемым, о чем в частном порядке сообщили властям Саудовской Аравии, но в то же время признают, что подобные случаи, как и нарушение прав человека в целом, имеют место и в других странах.

Джамаль Хашкуджи, последние годы жизни проживавший в США, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Власти страны сначала отрицали сам факт убийства, затем признали его, однако по-прежнему настаивают на непричастности государства и официальных лиц. В начале января в Эр-Рияде состоялось первое заседание суда по этому делу. Для пятерых из 11 обвиняемых прокуратура потребовала смертной казни.

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