Саудовская Аравия пожурила Россию за медлительность

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил сожаление, что Россия сокращает добычу нефти медленнее, чем хотелось бы Эр-Рияду. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC.

«Россия начала медленнее, чем я хотел бы, но они начали, и я уверен, что, как и в 2017 году, они догонят и внесут позитивный вклад в восстановление баланса на рынке», — отметил Халид аль-Фалих. Он также рассказал, что общался со своими коллегами из других стран, а именно из ОАЭ и Ирака, которые уже начали сокращать добычу.

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Комментируя же заслуги Саудовской Аравии, Халид аль-Фалих заверил, что Эр-Рияд уже «сделал достаточно», чтобы эта сделка претворилась в жизнь и начала давать результат.

7 декабря в Вене между участниками Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государствами, не входящими в ОПЕК, была заключено соглашение ОПЕК+. Страны договорились о снижении уровня добычи нефти в течение первого полугодия 2019 года: члены ОПЕК — на 800 тысяч баррелей в сутки, страны вне ОПЕК — на 400 тысяч баррелей в сутки. Возможность пересмотра условий договора будет в апреле. Всего с рынка участники соглашения намерены убрать 1,2 миллиона баррелей в сутки.

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