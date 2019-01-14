Россия и Китай установили исторический рекорд

Товарооборот между Россией и Китаем за 2018 год вырос на 27,1 процента и составил более 107 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэня.

Как отметил Ли Куйвэнь, это является историческим рекордом для российско-китайской торговли. «По динамике роста Россия оказалась на первом месте в десятке наших ключевых партнеров», — сказал он.

По данным таможни, объем экспорта из Китая в РФ за 12 месяцев вырос на 12 процентов и составил более 47,97 миллиарда долларов. На 42,7 процента (до 59,08 миллиарда долларов) увеличился импорт российских товаров и услуг в КНР.

Ли Куйвэнь уточнил, что больше всего КНР экспортировала в Россию продукцию электромеханической отрасли, а импортировала нефть, уголь и пиломатериалы. Он также отметил, что Китай ожидает в 2019 году новых успехов в торговых отношениях между странами.

В ноябре прошлого года глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что Россия и Китай готовят соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах. Этот вопрос уже обсуждали министры и вице-премьеры двух стран. Ожидается, что соглашение будет принято в ближайшее время. В расчетах, как уточнил Шувалов, могут использоваться свои аналоги SWIFT и «другие формы».

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