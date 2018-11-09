Товарооборот с Китаем превысит сто миллиардов долларов

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2018 года достигнет 110 миллиардов долларов, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «Известиям».

«Поставленная на этот год цель в 100 миллиардов долларов точно будет превышена», — сказал Орешкин.

Чтобы достигнуть объема товарооборота в 200 миллиардов долларов, по его словам, предстоит развивать ряд направлений. В частности, министр обратил внимание на относительно небольшие объемы в торговле услугами — порядка 4 миллиардов долларов. «Здесь потенциал для развития взаимоотношений очень большой», — заметил Орешкин.

Также глава Минэкономразвития заявил о необходимости создания единого пространства электронной торговли, развитие которой важно для малого и среднего бизнеса двух стран. Пока, как он сообщил, поток китайских товаров в Россию по каналам электронной торговли превысил 3 миллиарда долларов.

«В целом нам нужно работать над созданием единого пространства электронной торговли, чтобы китайские производители имели доступ на российский рынок, а российские — в Китай», — сказал Орешкин.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что Россия и Китай в ближайшем будущем должны вдвое увеличить товарооборот. Он уточнил, что взаимодействие важно в контексте «недружественных действий», с которыми сталкиваются обе страны на мировой арене.

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