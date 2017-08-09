Россия на четверть увеличила закупки зарубежных товаров

Россия в январе-июле 2017 года увеличила импорт товаров на 27,4 процента в годовом выражении, до 107,6 миллиарда долларов. Об этом в среду, 9 августа, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

В июле поставки зарубежных товаров выросли на 29,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,8 миллиарда долларов, отмечается в материалах ведомства.

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Ввоз продовольствия снизился на 3,8 процента, до 1,8 миллиарда долларов. При этом импорт овощей упал почти в три раза, фруктов — на 14 процентов, рыбы — на три процента. В тоже время закупки мяса в июле текущего года увеличились на 18 процентов, растительного масла — на 17,5 процента, молочных продуктов — на 12 процентов, алкоголя — на пять процентов.

Импорт текстиля и обуви увеличился на 16 процентов, до 1,2 миллиарда долларов, на 9,5 процента увеличился ввоз химической продукции, подсчитали в ФТС.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2017 года увеличился на 25,7 процента в годовом выражении и составил 39,8 миллиарда долларов.