Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Снижение составит 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка рефинансирования, таким образом, опустится до девяти процентов годовых. Ипотечникам предлагается вместе с кредитом на жилье рефинансировать потребительские займы других банков и задолженность по кредитной карте.

С 22 ноября Сбербанк снизил ставки в рамках обычных программ жилищного кредитования — до 6,5 процента по кредитам на покупку квартир в новостройках и 8,5 процента по займам на вторичное жилье.

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