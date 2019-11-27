ВТБ снизил ставки по ипотеке

Банк ВТБ с 27 ноября либерализует условия выдачи ипотечных займов на покупку готового и строящегося жилья. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Для граждан, вносящих первоначальный взнос за квартиру в размере 50 процентов и более, ставка снижена до 8,4 процента годовых. Предложение доступно до 31 декабря, взять кредит можно на приобретение как «вторички», так и квартиры в новостройке.

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Кроме того, ВТБ улучшает условия для зарплатных клиентов: базовая ставка по ипотеке для них уменьшается до 8,9 процента годовых, по программам рефинансирования — до 8,8 процента. Для пользователей банковских карт ВТБ предусмотрены дополнительные льготы.

«По программам субсидирования с застройщиками клиенты могут оформить ипотеку по ставке всего от пяти процентов», — отмечается в сообщении.

C 22 ноября ставки по ипотеке также снизил Сбербанк — до 6,5 процента по кредитам на покупку квартир в новостройках и 8,5 процента по займам на вторичное жилье.

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