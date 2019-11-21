Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.

Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.

Для приобретения готового жилья ставки снизили на 0,3 процентного пункта, для покупки недвижимости в новостройках — на 0,4 процентного пункта. В шести регионах для приобретения квартиры в строящемся жилье понижение составило 0,6 процентного пункта.

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