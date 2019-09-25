Дом
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Лавров и Зеленский немного поговорили
В МВД отреагировали на идею снизить допустимый порог превышения скорости
Герой популярнейшего мема объявился и наделал добрых дел
Названы марки опасных свиных ребер
Пласидо Доминго ушел из американской оперы после 51 года выступлений
Нурмагомедов раскрыл секрет своего успеха
В России пригрозили «отредактировать кузькиной матерью» список городов Земли
Следователи рассказали о самых странных нераскрытых преступлениях
Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца
Новости партнеров

Названы российские регионы с самым привлекательным жильем

Перейти в «Мою Ленту»

Быстрее всего получится продать квартиру в Якутии, Камчатском крае и Удмуртии — примерно за два месяца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совместное исследование Сбербанка и его сервиса «ДомКлик».

В первую десятку вошли Москва и Санкт-Петербург, где недвижимость уходит за 66 и 68 дней соответственно, а также Пензенская область, Татарстан, Башкортостан, Архангельская и Свердловская области. Антирейтинг возглавили Сахалинская (111 дней), Брянская (110 дней) и Курганская (107 дней) области. Более 100 дней придется ждать в Хакасии, Тверской и Костромской областях.

В среднем по России сделки заключались со снижением первоначальной цены на 0,9 процента. Примерно половина объектов уходит по той цене, которую выставили изначально. Ее общее снижение редко превышает восемь процентов от первоначально заявленной стоимости. В основном россияне выбирают средний ценовой сегмент. Относительно дорогие лоты уходят на 20 дней быстрее, чем дешевые.

В 2019 году средний срок продажи квартиры в России составил 79 дней с момента ее появления на рынке. За три месяца уходит приблизительно 90 процентов объектов. Только два процента из них не находят своего покупателя дольше полугода.

В рамках исследования аналитики изучили один миллион объявлений сервиса «ДомКлик» о продаже квартир на первичном и вторичном рынках с января по июль 2019 года.

Ранее риелторы подсчитали, что в Саратове наиболее выгодно приобретать жилую недвижимость для сдачи в аренду. Также в рейтинг вошли Симферополь, Астрахань, Краснодар, Нижний Тагил, Челябинск и Ростов-на-Дону.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сбербанк собрался продавать автомобили
Сбербанк решил напоить клиентов кофе
Назван самый непопулярный город России
Другие материалы рубрики
Дом00:0219 сентября

«В голове крутилось: это конец»

Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
07:01Сегодня

Россияне обеднели и перестали мечтать о новом жилье

11:4024 сентября

Адвокат раскрыл схему борьбы за квартиру Петросяна

15:4424 сентября

Россиянам назвали условие получения ипотеки под два процента годовых

Дом00:0215 сентября

Гиблое дело

Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
10:4724 сентября

Раскрыты жилищные предпочтения московской молодежи

20:5624 сентября

Определены регионы России с дешевыми дачами

10:2824 сентября

Госдуме снимут новое здание за сотни миллионов рублей

Дом00:0410 сентября

«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»

Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
13:5324 сентября

Строительству самого дешевого жилья в Москве решили помешать

09:4324 сентября

Мастер маникюра придумала хитрый способ грабить квартиры и отправилась под суд

08:0124 сентября

Удешевление ипотеки в России признали мнимым

Россия
В МВД отреагировали на идею снизить допустимый порог превышения скорости
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Россиянин на большой скорости врезался в скорую помощь и попал на видео
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
Объяснено отношение Путина к либерализму
Все материалы
Мир
Абэ призвал к переменам внутри ООН
Дональд ТрампВ США начали импичмент Трампа
Впереди расследование, но власть президент скорее всего сохранит
Лавров и Зеленский немного поговорили
«Макс и Мохаммед — все равны»
Меркель пустила в Германию полтора миллиона беженцев. Спецслужбы не знают, кто эти люди
США отказались выдавать визы еще одной российской делегации
Американские принцессы
Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
Стало известно о послании Путина странам НАТО
Все материалы
Бывший СССР
Раскрыты подробности извинений Зеленского перед Кадыровым
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Зеленский захотел пригласить Трампа на Украину
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Украина закупила нефтепродукты у Белоруссии
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
Украина и Польша подписали антиксенофобский договор
Все материалы
Экономика
Названы марки опасных свиных ребер
Генерал Мяу
О том, как любовь к котикам благотворно способствует самореализации
Россиян предупредили о росте цен на минералку
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Россия порассуждала об альтернативных поставщиках газа на Украину
Все материалы
Силовые структуры
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Анатолий Сливко«Эти убийства не смыть, не забыть»
Любимец советских пионеров стал маньяком. Он вешал учеников и снимал об этом фильмы
Назван заказчик налета на дом Михаила Круга
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Полицейские ликвидировали в России 100 нарколабораторий
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Осужденный по «делу Немцова» пожаловался Кадырову на порванный тюремщиками Коран
Все материалы
Наука и техника
В России пригрозили «отредактировать кузькиной матерью» список городов Земли
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Объяснена главная тайна Вселенной
Вопреки всему
Huawei показала телефоны с четырьмя камерами. Что будет с китайским гигантом
Российскую «Ангару» задешево лишили украинских комплектующих
Пластмассовый мир
Смертоносная эпидемия, истребление туземцев и тайны: обзор Greedfall
Спасение США атакованного Россией спутника отложили из-за России
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов раскрыл секрет своего успеха
Мария Ласицкене«Надеешься на хорошее, а получаешь…»
Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
Фанат попросил денег на банку пива и собрал миллион долларов
«Хотелось провалиться сквозь землю»
Триумф «Ливерпуля», голевая феерия «Манчестер Сити», черная полоса МЮ — главное в АПЛ
В России пройдет финал Лиги чемпионов
Враг на воротах
Этот футболист воевал за Гитлера и трижды был в плену. А потом стал звездой «Манчестера»
«Идеальное» интервью российского регбиста восхитило иностранцев
Все материалы
Культура
Пласидо Доминго ушел из американской оперы после 51 года выступлений
Диана Вишнева в роли Татьяны Лариной в сцене из балета «Татьяна»«Это постоянная боль, боль и дисциплина»
Балерина Диана Вишнева о языке тела, стертых ногах и толковании сновидений
На британской «Грэмми» откажутся от разделения по гендеру из-за бесполых людей
Клоуны и богоборцы
Главные образы и типажи современной Америки в 10 новейших фильмах
Актер Павел Устинов пообещал поддерживать осужденных за участие в митингах
Самый главный Босс
Классик, перфекционист и секс-символ рабочего класса: чем крут Брюс Спрингстин
Фильм «Дылда» о послевоенном Ленинграде выдвинули на «Оскар»
Все материалы
Интернет и СМИ
Герой популярнейшего мема объявился и наделал добрых дел
«Рынок получат верные дилеры»
 
Следователи рассказали о самых странных нераскрытых преступлениях
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Украинский политолог сам попросил выгнать его из студии «России 1»
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Магазин IKEA отказался от напоминающей о холокосте рекламы
Все материалы
Ценности
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Ставшей мемом походке голливудской актрисы нашли объяснение
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Boss показал индивидуальность на неделе моды в Милане
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Самая тучная в мире модель в розовом нижнем белье восхитила фанатов
Все материалы
Путешествия
Намерение ввести в «Царском селе» отдельные дни для китайских туристов объяснили
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Китайских туристов ограничат ради россиян
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Россиянам не хватило места в «Царском Селе» из-за китайцев
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Россияне рассказали о своем летнем отпуске
Все материалы
Из жизни
Агрессивные бегемоты помешали спасти детей после нападения крокодила
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Никогда не употреблявшую фрукты и овощи девушку предупредили об угрозе слепоты
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Мужчина пил две банки газировки в день и лишился возможности двигать рукой
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Японский хрен разбил сердце старушке
Все материалы
История Bentley Blower
Что нужно знать о спорткаре, получившем второй шанс спустя 90 лет?
Автомобили с лучшими мультимедийными системами
Корейские и немецкие модели заняли практически всю рейтинговую таблицу J.D. Power
Огромные автомобили на канатной дороге
Посмотрите, как тяжелую строительную технику доставляют на высокогорье
Audi RS 6 Avant: бешеный дачник
Видео: 600 л.с. и 305 км/ч — это самый быстрый универсал российского рынка
Найдена 14-летняя Honda Civic с пробегом 1,6 миллиона километров
УАЗ вернул на завод первую партию Patriot с «автоматом»
Volkswagen раскрыл подробности о новой Jetta для России
Все материалы
Дом
Названы российские регионы с самым привлекательным жильем
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Россияне обеднели и перестали мечтать о новом жилье
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Адвокат раскрыл схему борьбы за квартиру Петросяна
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Россиянам назвали условие получения ипотеки под два процента годовых
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
В России появится суперсервис «Рождение ребенка»
Студентам российского вуза начнут читать лекции на двух языках
Все материалы