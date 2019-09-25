Названы российские регионы с самым привлекательным жильем

Быстрее всего получится продать квартиру в Якутии, Камчатском крае и Удмуртии — примерно за два месяца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совместное исследование Сбербанка и его сервиса «ДомКлик».

В первую десятку вошли Москва и Санкт-Петербург, где недвижимость уходит за 66 и 68 дней соответственно, а также Пензенская область, Татарстан, Башкортостан, Архангельская и Свердловская области. Антирейтинг возглавили Сахалинская (111 дней), Брянская (110 дней) и Курганская (107 дней) области. Более 100 дней придется ждать в Хакасии, Тверской и Костромской областях.

В среднем по России сделки заключались со снижением первоначальной цены на 0,9 процента. Примерно половина объектов уходит по той цене, которую выставили изначально. Ее общее снижение редко превышает восемь процентов от первоначально заявленной стоимости. В основном россияне выбирают средний ценовой сегмент. Относительно дорогие лоты уходят на 20 дней быстрее, чем дешевые.

В 2019 году средний срок продажи квартиры в России составил 79 дней с момента ее появления на рынке. За три месяца уходит приблизительно 90 процентов объектов. Только два процента из них не находят своего покупателя дольше полугода.

В рамках исследования аналитики изучили один миллион объявлений сервиса «ДомКлик» о продаже квартир на первичном и вторичном рынках с января по июль 2019 года.

Ранее риелторы подсчитали, что в Саратове наиболее выгодно приобретать жилую недвижимость для сдачи в аренду. Также в рейтинг вошли Симферополь, Астрахань, Краснодар, Нижний Тагил, Челябинск и Ростов-на-Дону.

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