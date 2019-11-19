Сбербанк соорудит «Бублик»

На территории инновационного центра «Сколково» появится квартал апартаментов под названием «Бублик», возведенный силами Сбербанка. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на руководителя департамента градостроительных услуг фонда «Сколково» Александра Лаптева.

Общая площадь квартала составит 60 тысяч квадратных метров, в нем будет 653 апартамента. Реализацию проекта планируется завершить в 2023 году, уточнил представитель фонда.

Он также заявил, что до 2023 года в инновационном центре построят жилые комплексы «Палисад», «Мильфей», кварталы D1-15, D1-16, D1-17, D1-18 (в совокупности рассчитаны на 580 апартаментов), кварталы «Домино», «Клевер», «Валли» и «Облака». «Кроме того, на стадии переговоров реализация апартаментов D3 площадью 270 тысяч квадратных метров, срок начала строительства — не ранее 2023 года. Завершить строительство планируется не ранее 2025 года», — отметил Лаптев.

Ранее в ноябре стало известно, что по итогам третьего квартала 2019 года средняя стоимость «квадрата» в московских апартаментах массового сегмента составила 182 тысячи рублей, опередив динамику повышения цен на квартиры. За год квартиры подорожали на девять процентов, в то время как средняя стоимость апартаментов увеличилась на 11 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru