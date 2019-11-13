Апартаменты в Москве оказались лучше квартир

По итогам третьего квартала 2019 года средняя стоимость «квадрата» в московских апартаментах массового сегмента составила 182 тысячи рублей, опередив динамику повышения цен на квартиры — 172 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом говорится в материале риелторской компании «Метриум» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По сравнению с аналогичным показателем прошлого года стоимость квартир массового сегмента в новостройках выросла на девять процентов, однако цена на апартаменты того же сегмента увеличилась на 11 процентов, что стало рекордным уровнем. По мнению аналитиков, апартаменты, формально имеющие нежилой статус, в среднем по рынку дешевле квартир на 15-20 процентов.

В настоящее время в Москве, по данным компании, представлено 3,3 тысячи апартаментов массового сегмента и 3,4 тысячи апартаментов бизнес-класса. Самые доступные из них продаются в Юго-Восточном административном округе в среднем за 148 тысяч рублей за «квадрат». Самое дорогое жилье без права прописки следует искать в Центральном административном округе по средней цене 303 тысячи рублей за квадратный метр.

В Госдуму до конца 2019 года планировали внести законопроект о правовом регулировании при строительстве апартаментов. На данный момент они относятся к нежилым помещениям: собственники, проживая там, не могут получить постоянную регистрацию. Застройщики апарт-комплексов пользуются этой лазейкой в законодательстве и зачастую не соблюдают стандарты для жилья в части норм инсоляции и обеспеченности социальной инфраструктурой.

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