В Москве жилье без права прописки победило новостройки

В Москве апартаменты на вторичном рынке реализуются максимум за один год, а помещения того же формата в новостройках могут простаивать в худшем случае по пять-семь лет. Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Средний срок экспозиции апартаментов «вторички» составляет 95 дней. После этого срока объект либо снимают с продажи, либо снижают цену. Застой в новостройках обычно связан с финансовыми, управленческими и маркетинговыми проблемами у девелоперов, тогда как апартаменты на вторичном рынке чаще всего продают физические лица, что значительно ускоряет процесс заключения сделки. Однако и в данном сегменте 30 процентов предложения неликвидно из-за несоответствия нормам звукоизоляции и инсоляции, завышенных цен и т.д.

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По данным агентства, в настоящий момент средняя стоимость реализации типовых квартир на вторичном рынке равняется 8,4 миллиона рублей. В формате апартаментов этот показатель меньше на 6 процентов и не превышает 7,9 миллиона рублей. В 55 процентах случаев их покупателями становятся те, кто намерен приобрести жилье в конкретном месте, но жилой фонд там представлен исключительно апартаментами. Более низкая стоимость жилья без права прописки по сравнению с обычными квартирами привлекает 40 процентов покупателей: ценник в среднем выходит на 7 процентов меньше. Оставшиеся 5 процентов покупателей — это инвесторы, которые вкладывают средства в недвижимость, ожидая, что в будущем она вырастет в цене, например, из-за уникального расположения, как в «Москва-Сити».

В Госдуму до конца 2019 года планировали внести законопроект о правовом регулировании при строительстве апартаментов. Собственники живут там, но не могут получить постоянную регистрацию, поскольку у данного формата недвижимости юридически нежилой статус. Застройщики апарт-комплексов этим пользуются и зачастую не соблюдают стандарты для жилья в части норм инсоляции и обеспеченности социальной инфраструктурой.

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