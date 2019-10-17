Жилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы

По итогам третьего квартала 2019 года объем предложения апартаментов в Москве вырос на 11,5 процента. Об этом говорится в материале инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Апартаменты — недвижимость, формально предназначенная для проживания, но юридически имеющая нежилой статус — занимают 22 процента от общей площади всех новостроек столицы (706 тысяч квадратных метров). Большинство помещений (38,7 процента) — это бизнес-класс. Обычно застройщики относят апарт-комплексы к данному сегменту, если проекты могут похвастаться благоустроенной придомовой территорией и наличием рядом собственных объектов социальной инфраструктуры, отмечается в материалах компании.

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Средний бюджет покупки апартаментов в Москве составляет 5-10 миллионов рублей. В таком ценовом диапазоне находится треть всего предложения данного формата на столичном рынке. Площадь большинства лотов (53,2 процента) не превышает 60 «квадратов».

Основной объем предложения апартаментов приходится на Центральный административный округ (36,7 процента лотов). На втором месте расположился Северный округ (26,3 процента), на третьем — Северо-Восточный (23,5 процента).

В январе 2019 года самые дешевые московские апартаменты, по данным риелторов, стоили 2,72 миллиона рублей. Столько просили за 15-метровый лот в одном из строящихся апарт-комплексов Таганского района.

В Госдуму до конца 2019 года внесут законопроект о правовом регулировании при строительстве апартаментов. Из-за их неопределенного статуса застройщики часто не соблюдают нормы инсоляции объекта и его обеспеченности социальной инфраструктурой. На данный момент в апартаментах нельзя прописаться, но «коммуналка» и налоги обходятся там дороже, чем в жилых помещениях.

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