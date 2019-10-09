Судьба апартаментов в России оказалась под вопросом

В Госдуму до конца 2019 года внесут законопроект о правовом регулировании при строительстве апартаментов, заявил курирующий строительную отрасль вице-премьер Виталий Мутко. Об этом сообщает агентство REGNUM.

Законопроект уточнит правовой статус апартаментов и порядок управления общим имуществом в апарт-комплексах. В чем конкретно будут состоять изменения, не уточняется, однако, по словам Мутко, мера направлена на защиту прав покупателей новостроек. «Конечно, [апартаменты] строятся как нежилые помещения, и когда люди туда заезжают, они не могут зарегистрироваться, другое налогообложение. Главное — к этим микрорайонам другие требования», — сказал Мутко.

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Апартаменты — формат недвижимости, предназначенный для постоянного проживания, но юридически имеющий нежилой статус (офис, гостиница, торговое помещение и тому подобные). Благодаря этому, застройщики апарт-комплексов имеют возможность не соблюдать стандарты для жилья в части норм инсоляции и обеспеченности социальной инфраструктурой. Покупатели апартаментов не могут получить постоянную регистрацию в такой недвижимости. Кроме того, для них часто выше оказывается размер имущественного налога и коммунальных платежей.

Покупатели апартаментов практически не защищены в случае проблем со стройкой, даже если сделка оформлялась по закону о долевом строительстве — 214-ФЗ направлен на защиту интересов дольщиков, купивших жилье. Однако благодаря сравнительно более низким ценам на апартаменты, формат продолжает пользоваться спросом.

Ранее апартаменты пытались приравнять к жилым помещениям, но безрезультатно.

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