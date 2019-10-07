Новостройки в Москве начали исчезать

C начала 2019 года на рынок новостроек Москвы поступило 46 проектов — на 23 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года (60 проектов). Это самый низкий уровень активности девелоперов за последние пять лет, говорится в пресс-релизе риелторской компании «Метриум» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В этом году в продаже появилось 30 проектов комплексов квартир против 40 проектов в январе-сентябре 2018 года (минус 25 процентов). Также замедлился выход комплексов апартаментов: 15 проектов против 18 (минус 17 процентов). Меньше стало и мультиформатных новостроек (и апартаменты, и квартиры в комплексе): в текущем году один проект, в прошлом — два.

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По мнению аналитиков, основная причина замедления роста предложения — реформа долевого строительства. Она проводится в весьма сжатые сроки, и некоторые девелоперы к этому оказались не готовы. Часть из них отложила старт продаж еще в первом полугодии, чтобы не пришлось переводить на новую модель финансирования только что запущенные проекты. Другие девелоперы вообще отказались от новых объектов и выставили площадки на продажу.

Согласно данным ЦБ, в июле-августе 2019 года московские девелоперы получили 70 миллиардов рублей (56 процентов от общего объема выделенных средств). При этом застройщики в столице уже открыли 1,9 тысячи эскроу-счетов и привлекли на них 13,5 миллиарда рублей. Средняя стоимость квартиры, которую продали в Москве по новой схеме, составила 6,96 миллиона рублей. К 3 октября, по данным инвестиционной компании «Дом.рф», только 18 из 190 застройщиков не смогли определиться с дальнейшим форматом работы на рынке долевого строительства в Москве (реализация по старой схеме либо переход на эскроу-счета).

С 1 июля российские девелоперы обязаны возводить новые дома на средства от банков. Деньги дольщиков хранятся на специальных эскроу-счетах и переходят застройщикам только по окончанию всех работ. Исключение сделали лишь для тех проектов, которые были начаты до 1 июля текущего года. Они уже должны быть построены не менее чем на 30 процентов, и там должно быть продано не менее 10 процентов квартир. Под эти критерии попали только 81,6 процента домов, которые строятся по договорам долевого участия.

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