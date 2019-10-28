В Москве подорожали апартаменты

К октябрю 2019-го средняя стоимость квадратного метра строящихся апартаментов в Москве составила 302,8 тысячи рублей, следует из материалов агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

За сентябрь этот вид недвижимости подорожал более чем на 2 процента, за год — почти на 14 процентов. В сегменте комфорт-класса рост цен был еще более выраженным: плюс 7 процентов за первый осенний месяц и плюс 16 процентов в годовом выражении. В настоящее время «квадрат» апартаментов комфорт-класса в столице стоит 173,2 тысячи рублей.

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«Сентябрьская динамика объясняется повышением в половине проектов комфорт-класса, — указывают эксперты. — При этом за год самый значительный прирост цены пришелся на октябрь 2018 года и июль 2019-го». Всего, по их данным, доля апартаментов в структуре продаж на московском рынке новостроек составляет 8 процентов.

Ранее в октябре стало известно, что в Госдуму до конца 2019-го внесут законопроект о правовом регулировании при строительстве апартаментов. Документ уточнит правовой статус этого вида недвижимости и порядок управления общим имуществом в апарт-комплексах.

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