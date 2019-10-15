Москвичи полюбили спекулировать на петербургской недвижимости

На петербургском рынке апартаментов в 2019 году заметно активизировались покупатели-инвесторы из Москвы. Об этом говорится в материалах застройщика «Р-Фикс» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На москвичей приходится около 60 процентов «иногороднего» спроса, подсчитали в компании. Как правило, инвесторы из Москвы обращают свое внимание на апарт-комплексы Центрального, Невского и Московского районов Санкт-Петербурга.

Значительная часть таких покупателей приобретает апартаменты для заработка на аренде. Еще один востребованный вариант — жилье «на вырост» для детей среднего школьного возраста, интересующихся поступлением в петербургские ВУЗы. Зачастую инвесторы-москвичи совмещают оба варианта: сначала несколько лет сдают недвижимость, затем предоставляют для жизни подросшим детям-студентам.

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В число городов России с наиболее активно скупающими петербургские апартаменты жителями, по статистике «Р-Фикс», вошли также Екатеринбург (7,3 процента), Архангельск и Сланцы Ленинградской области (оба — по 5,6 процента).

Апартаменты — формат недвижимости, пригодный для временного или постоянного проживания, однако по документам имеющий нежилой статус. Это освобождает застройщиков апарт-комплексов от соблюдения нормативов, обязательных для жилья. Собственники помещений не могут получить постоянную регистрацию в апарт-комплексах, зачастую размер их налога и коммунальных платежей выше, чем у владельцев жилья. Как заявил в октябре 2019-го курирующий строительную отрасль вице-премьер Виталий Мутко, до конца года в Госдуму внесут законопроект, уточняющий правовой статус апартаментов.

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