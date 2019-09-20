Петербуржцам дали совет для заработка на приезжих

Приезжающие в Санкт-Петербург деловые туристы активно интересуются жильем в районах, из которых можно быстро добраться до Московского вокзала и аэропорта Пулково. Об этом говорится в материалах петербургской компании Р-Фикс (есть в распоряжении редакции).

Первое место по спросу приезжих на аренду апартаментов, как подсчитали в компании, досталось Фрунзенскому району, второе с небольшим отрывом занял Московский район. Третью строчку рейтинга в компании отвели Невскому району. Средняя стоимость покупки лота в апарт-комплексах на территории этих территориальных единиц, по статистике Р-Фикс, составляет, соответственно, 6,5 миллиона, 4 миллиона и 3,2 миллиона рублей.

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Четвертое место, по данным компании, занимает Приморский район (в среднем 3,7 миллиона рублей за лот), пятое делят Василеостровский и Выборгский районы (5,7 миллиона и 4,2 миллиона рублей за апартамент).

Желающим вложиться в апартаменты с целью заработка на аренде в компании рекомендуют обращать внимание на высоко востребованные у деловых туристов районы с относительно невысоким ценником. По статистике Р-Фикс, это, прежде всего, Невский, Приморский и Московский районы Петербурга.

«Фактор расположения является крайне важным для арендатора, однако для расчета инвестиционной привлекательности важно не переплачивать за него. Некоторые петербургские апарт-комплексы расположены очень удачно, но это заметно сказывается на ценнике», — поясняет генеральный директор компании Игорь Петров.

Проведенное ранее исследование маркетингового агентства Zoom показало, что Санкт-Петербург занимает второе (после Москвы) место в списке российских городов, о переезде в которые мечтают жители регионов страны.

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