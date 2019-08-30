Жители российского дома ввели плату за вход в свой подъезд

Граждане, проживающие в доме №14 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге, начали взимать по 100 рублей с каждого посетителя, решившего посмотреть их парадную. Об этом пишет «Российская газета».

Здание, известное как доходный дом Елисеевых, пользуется популярностью у туристов. Деньги у чужаков берет консьерж, всем посетителям при этом выдаются чеки. «Жильцы смогли объединиться в совет МКД (многоквартирного дома — прим. «Ленты.ру») и приняли решение об ограничении доступа в парадную и взимании платы, — пояснил изданию член правления совета объединения многоквартирных домов Петербурга Андрей Китаев. — И там сразу же наступил порядок. Если человек хочет посмотреть на исторические интерьеры — пожалуйста, но будьте добры внесите свой вклад в их сохранение».

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Вырученные средства жители намерены тратить на текущий ремонт и благоустройство дома. В частности, в ближайшем будущем они планируют восстановить утраченные витражи здания, отреставрировать камин и заменить украденные балясины.

Дом Елисеевых был построен в конце XIX века по проекту архитектора Гавриила Барановского. Здание имеет статус памятника культурного наследия.

Ранее в августе в Петербурге жители прогнали со своего двора двух матерей, приведших детей на детскую площадку. Один из горожан при этом пообещал выбить женщинам зубы. Мужчину поддержали несколько соседок, заявивших, что люди заплатили большие деньги за детскую площадку, а чужие дети портят газоны и инвентарь.

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