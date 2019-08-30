Россияне пообещали выбить зубы матерям за игры детей на чужой площадке

Вести

В Санкт-Петербурге жители прогнали со своего двора двух матерей, приведших детей на детскую площадку. Об этом сообщает «Вести».

На кадрах, снятых одной из женщин на телефон, видно, как мужчина оскорбляет пришедших и угрожает выбить им зубы. По его словам, он живет в этом доме, а чужакам в его дворе делать нечего. «Я, любезная, нахожусь у себя во дворе, а вы находитесь неизвестно где», — ввернул он.

Мужчину поддержали несколько соседок, заявивших, что люди заплатили большие деньги за детскую площадку, а чужие дети портят газоны и инвентарь. «Убирайтесь, пожалуйста», — заявила она из них.

В итоге матери не стали продолжать конфликт и ушли.

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