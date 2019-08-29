Долгострой в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию

Последний долгострой от группы компаний «Город» на 589 квартир в жилом комплексе «Прибалтийский» в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что разрешение застройщику выдала служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. На данный момент в эксплуатацию сданы все 13 домов на 5956 квартир в трех жилых комплексах, которые ранее входили в группу компаний «Город». «Общее количество обманутых дольщиков в этих объектах составляло 5001 человек», — говорится в сообщении. Сейчас нарушенные права дольщиков полностью восстановлены.

Строительство объектов началось в 2010 году, но уже в июне 2015 года процесс полностью остановился. В марте 2019 года ситуацию под личный контроль взял врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Мы выполняем поручение президента, данное во время проведения прямой линии по ситуации в группе компаний «Город», идем в графике. Мы взяли на себя обязательство решить в этом году проблемы обманутых дольщиков на 85 процентов. В следующем году эти вопросы будут решены полностью», — рассказывал Беглов, его слова приводит агентство Regnum.

В декабре 2018 года Беглов освободил от занимаемой должности вице-губернатора Игоря Албина, который курировал вопросы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства. Чиновник допустил свой уход с поста после обращения представительницы обманутых дольщиков Аллы Андреевой к президенту России Владимиру Путину. В ходе пресс-конференции она пожаловалась на безразличие местных властей к проблемам дольщиков группы компаний «Город». Глава государства заверил, что сделает необходимые поручения для решения проблемы.

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