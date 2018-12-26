Отказавший в помощи пожаловавшейся Путину дольщице вице-губернатор уволен

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 26 декабря.

Игорь Албин с 2014 года курировал вопросы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства. Временно контроль за деятельностью данного блока возложен на вице-губернатора Николая Бондаренко.

21 декабря Игорь Албин обвинил во лжи представительницу обманутых дольщиков Аллу Андрееву, которая обратилась к президенту Владимиру Путину за помощью в ходе ежегодной пресс-конференции. По его словам, Андреева получила свою квартиру еще в 2017 году. Он также сообщил, что не смог найти ее журналистских материалов в интернете. Албин подчеркнул, что за свою несговорчивость готов уйти в отставку.

Алла Андреева пожаловалась главе государства на безучастность чиновников к проблемам обманутых дольщиков ГК «Город». Кроме того, она попросила президента помочь в расследовании дела об убийстве ее супруга. Женщина считает, что он был убит из-за ее активистской деятельности.

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