Песков прокомментировал отставку вице-губернатора после жалобы дольщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг связь между отставкой вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина и жалобой на него дольщицы в ходе большой пресс-конференции президента. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 26 декабря.

Представитель Кремля подчеркнул, что это вопрос исключительно городской мэрии.

Ранее в среду врио губернатора Петербурга Александр Беглов освободил Албина от занимаемой должности. Он курировал вопросы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства.

Чиновник допустил свой уход с поста после обращения представительницы обманутых дольщиков Аллы Андреевы к главе государства Владимиру Путину. В ходе пресс-конференции она пожаловалась на безразличие местных властей к проблемам дольщиков ГК «Город». Президент заверил, что сделает необходимые поручения для решения проблемы.

Игорь Албин обвинил активистку во лжи. По его словам, Андреева получила свою квартиру еще в 2017 году.

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