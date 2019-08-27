Названы самые желанные районы Санкт-Петербурга

Жители Санкт-Петербурга мечтают жить в 65-м округе Приморского района, Южно-Приморском округе и округе Смольнинское. Об этом говорится в материалах исследования «Авито Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Аналитики изучили предпочтения пользователей и выяснили, в каких районах Санкт-Петербурга горожане мечтают жить, а в каких чаще всего покупают недвижимость. Рейтинг желанных районов составлен на основе просмотров объявлений, рейтинг востребованных — на основе конкретных действий пользователя (отклик на объявление, звонок или иное действие).

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Наибольший интерес у петербуржцев в 2019 году вызвал 65-й округ Приморского района. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 141 947 рублей. На втором месте оказался Южно-Приморский округ, средняя цена за «квадрат» — 119 596 рублей. Третью позицию занимает муниципальный округ Смольнинское (178 630 рублей за квадратный метр). Также в десятку вошли Коломяги, Звездное, Народный, Полюстрово, Новоизмайловское, Шувалово-Озерки и Пискаревка.

Рейтинг самых востребованных районов несильно отличается от списка желанных. Для проживания петербуржцы выбирают тот же 65-й округ и Южно-Приморский. На третьем месте — район Коломяги. Квадратный метр обойдется тут в среднем в 121 588 рублей. Далее по популярности идут Звездное, Смольнинское, Народный, Пискаревка, Юнтолово, Шувалово-Озерки и Новоизмайловское.

За весь прошлый год квадратный метр в Санкт-Петербурге прибавил к цене 9 процентов. К концу 2018 года стоимость одного «квадрата» в городе составляла 108 тысяч рублей.

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