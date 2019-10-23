Названа цена самого дешевого жилья без прописки в Москве

Минимальная стоимость новых апартаментов в Москве к октябрю 2019 года составила 2,7 миллиона рублей, следует из материалов агентства «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, за третий квартал апартаменты в столице подорожали: в комфорт-классе средняя стоимость квадратного метра увеличилась на два процента, достигнув 182 тысяч рублей, в бизнес-классе рост также составил два процента, до 259 тысяч рублей за «квадрат». «Причинами роста послужили структурные изменения в проектах и плановое повышение цен застройщиками», — пояснили в «Метриум».

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Самые доступные апартаменты в городе стоят менее трех миллионов рублей: лоты в этом ценовом диапазоне предлагаются в двух проектах в районах Марфино и Ховрино. За 3,3 миллиона рублей можно приобрести жилье без права регистрации в районе Тропарево-Никулино.

По максимальным ценам в свою очередь реализуются апартаменты в трех проектах в районах Аэропорт, Щукино и Басманном. Ценники там составляют 153 миллиона, 85,1 миллиона и 85 миллионов рублей соответственно.

Ранее в октябре стало известно, что в Госдуму до конца 2019-го внесут законопроект о правовом регулировании при строительстве апартаментов. Документ уточнит правовой статус этого вида недвижимости и порядок управления общим имуществом в апарт-комплексах.

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