Сбербанк объявил о запуске универсальной логистической платформы

Сбербанк объявил о запуске новой универсальной логистической платформы «СберЛогистика». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 13 ноября.

«Многие лидирующие мировые экосистемы развивают собственные логистические платформы, экосистема Сбербанка не будет исключением. Мы рассчитываем, что сможем создать уникальное предложение для клиентов, юридических физических лиц», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

По его словам, Сбербанк также предоставит возможность подключиться к платформе и внешним курьерским сетям, а также любым игрокам рынка электронной коммерции, «начиная с крупнейших и заканчивая индивидуальными предпринимателями, продающим товары через социальные сети».

Как отмечается, о создании «СберЛогистики» стало известно в мае 2019 года, а в октябре компания уже открыла в Москве собственный склад класса А площадью порядка 50 тысяч квадратных метров. Ожидается, что до конца года также заработают склады в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

В настоящее время у «СберЛогистики» есть собственные курьерские службы в 19 городах России: Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Хабаровске и Челябинске. При этом с учетом партнерских служб компания уже представлена в 465 населенных пунктах по всей стране. Кроме того, «СберЛогистика» располагает сетью из 6 тысяч пунктов приема и выдачи посылок, включая отделения Сбербанка в 12 городах, и развивает собственную сеть постаматов.

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