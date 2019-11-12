Сбербанк назвал срок подключения к системе переводов ЦБ

Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 года из-за отсутствия технической возможности. Об этом глава кредитного учреждения Герман Греф заявил по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка, передает корреспондент «Ленты.ру».

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По его словам, для подключения к системе требуется существенная доработка 16 базовых систем. Работы будут завершены к середине января 2020-го. После этого банк приступит к тестированию системы.

Ранее Банк России оштрафовал Сбербанк за задержку с подключением к СБП. В пресс-службе кредитного информацию комментировать отказались.

СБП начала работать в феврале 2019 года. Система позволяет осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона между разными банками. К 1 октября к ней должны были подключиться все российские банки с универсальной лицензией. Единственным исключением стал Сбербанк. До этого Герман Греф предупреждал, что его банк не успеет исполнить требование ЦБ.

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