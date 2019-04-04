Сбербанк решил помочь мигрантам

Сбербанк запустил новую услугу, которая будет полезна для выходцев из стран СНГ и ближнего зарубежья. Теперь они смогут мгновенно переводить деньги со смартфона. Об этом говорится в сообщении крупнейшей финансовой организации страны (есть в распоряжении «Ленты.ру»), которая обещает, что в будущем список стран будет только расширяться.

«Мы видим растущий спрос наших клиентов на денежные переводы за пределы страны. Расширение системы мгновенных переводов Сбербанка дает возможность переводить деньги за рубеж так же легко и быстро, как клиенты привыкли это делать внутри России», — приводятся в сообщении слова вице-президента Игоря Мамонтова.

Материалы по теме На пути к маразму Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой

Получатель сможет получить перевод в стране в любом отделении Western Union. Перевести деньги можно с помощью мобильного приложения «Сберабнк Онлайн», комиссия при проведении перевода составит один процент. Для переводов в валюте предусмотрен льготный курс конвертации. Перевод осуществляется по ФИО и номеру телефона получателя.

Сбербанк на протяжении нескольких лет развивает удобство собственных сервисов, что делает его одним из наиболее привлекательных для инвесторов. По итогам первого квартала 2019 года акции крупнейшей финансовой организации России выросли более чем на 10 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!